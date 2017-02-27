Порошенко: украинцы сами разберутся с Донбассом

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что граждане Украины сами найдут выход из конфликтной ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

Свое заявление политик сделал, комментируя призывы некоторых украинских политиков отказаться от неподконтрольных Киеву некоторых регионов Донецкой и Луганской областей. Также Порошенко подчеркнул, что на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей живет много украинцев.

Контроль над некоторыми районами Донецкой и Луганской областей власти Украины потеряли после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Жители восточных регионов отказались признать легитимность подобной смены власти в столице и провозгласили образование ДНР и ЛНР. Киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений. По данным Организации объединенных наций (ООН), во время конфликта погибли порядка 10 тысяч человек.

В конце января 2017 года группа радикалов начала блокаду поставок угля из Донбасса, что привело к чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.