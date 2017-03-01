Тарифы на электроэнергию на Украине выросли на четверть

С наступлением весны на Украине вновь выросли тарифы на услуги ЖКХ. 1 марта в стране стоимость киловатта электроэнергии увеличилась на шоковые 26%, достигнув 1,68 гривны.

Подорожание было запланировано еще два года назад, в феврале 2015 года. Цены на коммунальные услуги на Украине начали повышаться после "революции достоинства". За три года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%. Газ для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергия - почти на 100%.

В связи со столь значительным подорожанием услуг ЖКХ, а также общим ростом цен, снижением уровня зарплат и увеличением числа безработных, в настоящее время долг населения за услуги ЖКХ перевалил за 23 млрд гривен.

Напомним, в декабре прошлого года тысячи киевлян, недовольных ростом цен на коммунальные услуги, вышли на мирный митинг.