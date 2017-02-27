ЛНР переходит на российскую валюту

Российский рубль станет основной валютой в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Соответствующий указ опубликован на сайте совета министров ЛНР.

Решение вступает в силу 1 марта. Как говорится в постановлении, изменения были утверждены «в целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы».

27 февраля глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко и руководитель ЛНР Игорь Плотницкий заявили, что будут переориентировать производственные процесс предприятий регионов на российский рынок. Кроме того, с 1 марта на украинских предприятиях, находящихся на территории ДНР и ЛНР, будет введено внешнее управление, если киевские власти не снимут блокаду Донбасса. Поставки угля из региона украинские радикалы начали блокировать в январе 2017 года, что привело к кризису в энергетической системе Украины.

С 2015 года на территории ЛНР действует мультивалютная финансовая система расчетов. На территории непризнанной республики принимались рубль, гривна, доллар и любые другие валюты, которые считались «удобными» при оплате.