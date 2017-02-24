В Киеве решили судьбу арки Дружбы народов

Арку Дружбы народов в Киеве сносить не будут. Об этом, как сообщает в пятницу, 24 февраля, издание «Вести», рассказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

По его словам, это позволит сэкономить 200 тысяч гривен, которые пришлось бы потратить на демонтаж конструкции. Вятрович добавил, что скульптура возле арки, где двое мужчин держат серп и молот должна быть снесена в рамках закона о декоммунизации.