На Украине усомнились в целесообразности «военного сценария возвращения Крыма»

«Военный (путь. — RT) нам сейчас представляется бесперспективным. Это повлечёт за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров», — приводит «112 Украина» слова депутата.

Он также выразил надежду на то, что антироссийские санкции будут усилены и «вынудят» Россию отказаться от Крыма.

Ранее сообщалось, что глава Минюста Украины Павел Петренко оценил потери Киева от присоединения Крыма к России в $100 млрд.