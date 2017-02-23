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На Украине усомнились в целесообразности «военного сценария возвращения Крыма»
Военный сценарий возвращения Крыма сделает полуостров необитаемым. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилёв.
«Военный (путь. — RT) нам сейчас представляется бесперспективным. Это повлечёт за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров», — приводит «112 Украина» слова депутата.
Он также выразил надежду на то, что антироссийские санкции будут усилены и «вынудят» Россию отказаться от Крыма.
Ранее сообщалось, что глава Минюста Украины Павел Петренко оценил потери Киева от присоединения Крыма к России в $100 млрд.
23 февраля ФАН со ссылкой на ФСБ по Крыму сообщил, что на границе с Украиной был задержан украинец, который находится в России в федеральном розыске.
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