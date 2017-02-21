Алиев нашел работу для жены

«Назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики», - говорится в документе.

Конституция Азербайджана гласит, что первый вице-президент берет на себя полномочия президента, если тот по какой-либо причине не способен исполнять свои обязанности. Эту поправку внесли в основной закон в 2016 году по итогам референдума. Вице-президент Азербайджана наделен неприкосновенностью и не может быть задержан, кроме случаев поимки на месте преступления.

По итогам референдума президент также получил возможность назначать досрочные выборы главы государства, а срок его правления увеличился с пяти до семи лет.