В центр Киева стягивают военную технику

В Киеве к зданию администрации президента для охраны порядка во время массовых мероприятий стянули несколько тысяч бойцов спецподразделений, сообщает Life

На данный момент усиленный полицейский патруль дежурит на улицах Крещатик, Институтской, Банковой и майдане Незалежности. В особом порядке охраняются здания Администрации Президента Украины и Верховной рады

Автомобильное движение в центре Киева перекрыто. В некоторых местах установлены рамки металлоискателя.

Сегодня, 20 февраля, в Киеве состоится митинг, посвящённый Дню памяти Небесной сотни. К вечеру в городе ожидается сразу несколько акций протеста, организованные активистами, которые требуют на законодательном уровне прекратить торговлю с ДНР и ЛНР.