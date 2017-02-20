Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

В центр Киева стягивают военную технику

В центр Киева стягивают военную технику
Фото:
В Киеве к зданию администрации президента для охраны порядка во время массовых мероприятий стянули несколько тысяч бойцов спецподразделений, сообщает Life.
На данный момент усиленный полицейский патруль дежурит на улицах Крещатик, Институтской, Банковой и майдане Незалежности. В особом порядке охраняются здания Администрации Президента Украины и Верховной рады.
Автомобильное движение в центре Киева перекрыто. В некоторых местах установлены рамки металлоискателя.
Сегодня, 20 февраля, в Киеве состоится митинг, посвящённый Дню памяти Небесной сотни. К вечеру в городе ожидается сразу несколько акций протеста, организованные активистами, которые требуют на законодательном уровне прекратить торговлю с ДНР и ЛНР.
Еще 7 источников
В мире Киев
Администрация Президента РФ Верховная Рада
Оставить комментарий

Последние новости