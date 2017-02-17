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Украина заблокирует электронные платежные системы РФ

Украина заблокирует российские платежные системы
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В Совете национальной безопасности Украины порекомендовали Нацбанку и СБУ создать правовой механизм, который будет блокировать работу электронных платежных систем РФ.
Информация об этом появилась на сайте украинского лидера.
Ранее Петром Порошенко был подписан указ, который вводит в действие решение СНБО об угрозе кибербезопасности и мерах по ее нейтрализации.
Согласно указу, будет разработан правовой механизм, который заблокирует на украинской территории электронные платежные системы «государства-агрессора».
Помимо этого, НБУ рекомендовали проработать предложения о пересмотре требований к защите данных в банковских системах, учитывая актуальные киберугрозы.
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