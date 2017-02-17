Украина заблокирует электронные платежные системы РФ

В Совете национальной безопасности Украины порекомендовали Нацбанку и СБУ создать правовой механизм, который будет блокировать работу электронных платежных систем РФ.

Информация об этом появилась на сайте украинского лидера.

Ранее Петром Порошенко был подписан указ, который вводит в действие решение СНБО об угрозе кибербезопасности и мерах по ее нейтрализации.

Согласно указу, будет разработан правовой механизм, который заблокирует на украинской территории электронные платежные системы «государства-агрессора».

Помимо этого, НБУ рекомендовали проработать предложения о пересмотре требований к защите данных в банковских системах, учитывая актуальные киберугрозы.