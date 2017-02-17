Кремль объяснил заявления Захарченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление главы ДНР Александра Захарченко о возможном «военном» освобождении территорий Донбасса находится не в русле минских договоренностей. Он также объяснил, что это было сказано на фоне сильной эмоциональной напряженности в регионе, которая была спровоцирована Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, такие заявления — они не в русле минских договоренностей. С другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы констатируем сейчас на линии разделения и которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил, отдельных отрядов, которые, трудно сказать насколько и в какой степени, контролируются украинскими вооруженными силами, и продолжающимися обстрелами мирных населенных пунктов в Донбассе», — сказал Песков.

Ранее Захарченко заявил, что ополченцы готовы прибегнуть к военным методам, чтобы освободить подконтрольные Киеву районы Донбасса. По его словам, освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это коллективная задача. Он отметил, что желательно сделать это политическими методами. Если такой план не сработает, ополченцы готовы пойти военным путем.