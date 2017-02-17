При запуске энергоблока Ровенской АЭС произошёл сбой

В четверг, 16 февраля, на Ровенской АЭС был остановлен реактор из-за сбоя турбогенератора, сообщается на сайте компании "Энергоатом".

"Во время проведения пусковых операций после планово-предупредительного ремонта, а именно синхронизации турбогенератора ТГ-5 энергоблока №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) с сетью, произошел сбой в системе возбуждения ТГ-5, что привело к остановке реактора", - говорится в сообщении.

Сейчас на энергоблоке проводится повторный вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности.