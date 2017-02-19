Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Над главой МИД Украины посмеялись за костюм не по размеру
Пользователи соцсетей высмеяли костюм министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором он присутствовал на встрече глав МИД «нормандской четверки» в Мюнхене. Так, юзеры Twitter сочли, что он носит один и тот же пиджак с украинским президентом Петром Порошенко и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
@KremlinResident Климкин одолжил костюм у Порошенко или у Саакашвили.)) pic.twitter.com/bLLuiX0okc— Ольга (@OLGA19_AR) 19 февраля 2017 г.
Раньше говорили :Ты ,что такой мятый, как из жопы?-Теперь: Ты что такой мятый , как Климкин на переговорах— АРМЯНСКОЕ РАДИО!!! (@armenradiohit) 19 февраля 2017 г.
Некоторые отметили, что глава МИД потолстел, а также поинтересовались, на каком месяце беременности он находится.
Блогеры также сравнили Климкина с Климом Чугункиным из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Его гипофиз пересадили псу Шарику, после чего тот стал Полиграфом Полиграфовичем Шариковым.
Штайнмайер и Лавров угорают над костюмом Клима Чугункина pic.twitter.com/Ps7dGEZOZW— Павел Вишневский (@pavishn_ya) 18 февраля 2017 г.
Кроме того, главу МИД за его внешний вид окрестили законодателем моды.
Климкин-законодатель моды. pic.twitter.com/eGh5kY3UNk— Сергей Сергеевич (@sergeykrim) 18 февраля 2017 г.
Встреча глав МИД «нормандской четверки» состоялась в Мюнхене 18 февраля. Переговоры прошли в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В них помимо Климкина участвовали министры иностранных дел России, Германии, Франции — Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро.
1 апреля 2016 года пользователей соцсетей развеселил неидеально выглаженным костюмом президента Украины Петра Порошенко, в котором он пришел на встречу с президентом США Бараком Обамой.
До этого шутливые замечания по поводу внешнего вида прозвучали в адрес Саакашвили, занимавшего в те дни пост председателя Одесской областной администрации. Он появился с заправленной в носок штаниной на сцене Антикоррупционного форума в Днепропетровске. Ранее также активно обсуждался костюм бывшего грузинского президента, который был ему явно мал.
Михаил Булгаков Барак Обама Зигмар Габриэль Петр Порошенко Еще 3 тега
Оставить комментарий