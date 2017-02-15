Украина ввела режим ЧП из-за блокады Донбасса

На Украине власти страны ввели чрезвычайные меры в энергетике. Энергетический кризис был вызван блокадой поставок угля из Донбасса. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Его слова передает РИА Новости

«Решение принято. Отключения (электроэнергии — прим. Рамблер/новости) будут происходить только в крайних случаях, и то о них будем информировать, сейчас вопрос так не стоит», — заявил Гройсман.

В своем заявлении Гройсман также обратился к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой рассмотреть возможность разблокирования железнодорожного сообщения с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Кризис в энергетической системе Украины был спровоцирован активистами праворадикальных движений и некоторыми депутатами Верховной рады, заблокировавшими в конце января 2017 года железнодорожную станцию Светланово. Кроме того, сторонниками прекращения торговли с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками было заблокировано движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная. В связи с блокадой Украина не получила порядка 240 тысяч тонн угля.

Вооруженный конфликт на востоке Украины разгорелся весной 2014 года, когда жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Для подавления массовых акций протеста украинские власти объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате боев погибли порядка 10 тысяч человек.