Порошенко намерен вернуть ДНР

Украинские власти восстановят контроль над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) дипломатическим путем. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко . Глава государства обвинил радикалов, блокирующих поставки угля из непризнанных республик, в «блокирование борьбы Украины за территориальную целостность». Слова политика передает телеканал «112 Украина»

«Они блокируют Украину, они блокируют нашу борьбу за восстановление территориальной целостности, и, собственно говоря, это и есть основная цель. Потому что есть твердая моя позиция, есть твердая позиция нашей команды: исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины», — заявил Порошенко.

Президент Украины также раскритиковал позицию тех, кто призывает «отрезать эту территорию и де-факто подарить ее». 15 февраля власти Украины ввели чрезвычайные меры в энергетике. Кризис в энергетическом комплексе страны был вызван блокадой поставок угля из Донбасса. Активисты праворадикальных движений и депутаты Верховной рады заблокировали железнодорожную станцию Светланово в конце января 2017 года. Также было заблокировано движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная. В связи с блокадой Украина не получила порядка 240 тысяч тонн угля.

Контроль над некоторыми территориями Донецкой и Луганской областей власти Украины потеряли, когда жители восточных регионов в 2014 году отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Для подавления массовых протестов власти объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях между ополченцами ДНР и ЛНР с одной стороны и военнослужащими вооруженных сил Украины с другой погибли порядка 10 тысяч человек.