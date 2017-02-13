Джемилев: даже у ИГИЛ есть «Рошен»

Украинский народный депутат и уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал о неэффективности экономической блокады полуострова на примере конфет «Рошен».

Как заявил Джемилев, блокада приводит к тому, что многое везут в обход, через Керчь.

«Рошена» вот, например, там, говорят, полно. Мы интересовались, как «Рошен» туда попадает. И обвинить «Рошен» тоже нельзя, потому что они продают всем: и узбекам, и киргизам, даже у ИГИЛ *, оказывается, есть «Рошен», - цитирует Джемилева «2000».

Ранее стало известно, что фабрика Roshen в Липецке закрывается. Полная остановка производства и консервация инфраструктурных объектов предприятия Петра Порошенко запланированы на апрель 2017 года. Ранее Порошенко жаловался, что из-за войны никак не может продать «Рошен».

Напомним, Мустафа Джемилев сообщил, что «пробивает» создание в Херсонской области, вблизи границы, мусульманского военного подразделения. По замыслу экс-главы меджлиса **, крымско-татарский батальон может стать составной частью Национальной гвардии Украины.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

** Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.