В ЛНР сообщили о взрыве на ТЭС в городе Счастье

На теплоэлектростанции в городе Счастье произошел взрыв боеприпасов, погиб один военнослужащий, сообщает "Луганский информационный центр".

Еще двое получили ранения. Также поврежден трансформатор, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко

По предварительным данным, командование первого батальона 14-й бригады вооруженных сил Украины разместило на территории ТЭС склад с боеприпасами. "Из-за небрежного обращения с боеприпасами произошел несанкционированный взрыв, в результате чего был выведен из строя трансформатор", - рассказал Марочко.

Город Счастье частично обесточен.