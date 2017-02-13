Сенатор США осудила Кремль за назначение Айболита президентом Лимпопо

Известные российские пранкеры устроили очередной телефонный розыгрыш. На этот раз они дозвонились члену Конгресса США — известной своей жесткой позицией по отношению к России Максин Уотерс.

Это именно она ранее обвинила Россию в "нападении на Корею", а незадолго до этого во время ее выступление на официальном американском канале было внезапно прервано сюжетом российского телеканала Russia Today (RT).

Сегодня оч смешной пранк с конгрессвумен Максин Уотерс что на днях заявила будто РФ напала на Корею. Уотерс узнаёт об агрессии РФ в Лимпопо! — Пранкер Вован (@evilprank) 13 февраля 2017 г.

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) говорили с ней "от имени премьера Украины Владимира Гройсмана". Об этом они сообщили в своих соцсетях.

Основной темой разговора, который уже попал в Сеть и рассмешил многих пользователей до слез, стала тема необходимости усиления антироссийских санкций со стороны США.

Для того, чтобы убедить Уотерс в том, что "коварная Россия" продолжает свою "агрессивную" политику в других странах мира, пранкеры сообщили ей, что "российские войска уже вошли во Львов". Это вызвало неподдельное возмущение члена американского Конгресса.

Тогда пранкеры пошли дальше, и сообщили о том, что "Путин послал регулярные войска в Габон, чтобы поддержать там режим Ондимбу".

Однако более всего Уотерс возмутили сообщения о том, что благодаря российским хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить "марионетку Кремля" Айболита.

Удивительно, но на том конце провода американский политик приняла эту информацию на полном серьезе, заявив: "Я не знаю, сколько там людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу агрессии в эти города".,

Удивилась она и том, что "российские войска уже в Габоне", и также пообещала "делать все, что сможем".

Уотерс также спросила у "Гройсмана", не знает ли украинская сторона тех, кто помогает Кремлю устраивать хакерские атаки, которые повлияли на выборы в Лимпопо.

На это ей сообщили "особо секретную информацию": речь идет о "хакерах", которые фигурируют в Интернете под никами Вован и Лексус.

При этом член Конгресса США сказала, что записывает, попросила произнести ники по буквам, и долго не могла понять, как правильно писать: "Бобан" или "Вован". Кроме того, "премьер Украины" пожаловался Уотерс и на вмешательство "российских хакеров" в телевизионное вещание.

"Вы знаете, что случилось с нашим президентом ? Он сидел, смотрел украинский канал, и вдруг там начали показывать RT", — пожаловался "Гройсман. "О! Со мной было то же самое!" – воскликнула госпожа Уотерс.

Словом, стороны пришли к полному взаимопониманию, заручившись поддержкой этого члена Конгресса США не только по вопросам Украины, но также Лимпопо и Габона, и договорились "оставаться на связи".