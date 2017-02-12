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На Украине рассмотрели в фараонах запорожских казаков
На Украине совершили новое «историческое открытие». В эфире первого канала Украинского радио сообщили, что запорожские казаки – это родственники египетских фараонов. Тайну, которая, как выяснилось, заключалась в семантике, раскрыл краевед Сергей Плачинда.
«Плачинда рассмотрел на древнеегипетском рельефе фигуру с косой и первым догадался, что это изображение украинского казака. Таким образом, это слово досталось нам в наследство в процессе формирования в запорожском регионе нового самобытного этноса: украинца-казака, который обладает рыцарскими достоинствами, ловкостью в работе, щедростью и смелостью», - сообщили на радио.
Ранее Сергей Плачинда отметился целым рядом громких открытий, говорящих об удивительной ценности Украины и ее населения. Так, по мнению краеведа, украинцем был Иисус Христос и древние амазонки.
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