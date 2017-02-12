На Украине рассмотрели в фараонах запорожских казаков

На Украине совершили новое «историческое открытие». В эфире первого канала Украинского радио сообщили, что запорожские казаки – это родственники египетских фараонов. Тайну, которая, как выяснилось, заключалась в семантике, раскрыл краевед Сергей Плачинда.

«Плачинда рассмотрел на древнеегипетском рельефе фигуру с косой и первым догадался, что это изображение украинского казака. Таким образом, это слово досталось нам в наследство в процессе формирования в запорожском регионе нового самобытного этноса: украинца-казака, который обладает рыцарскими достоинствами, ловкостью в работе, щедростью и смелостью», - сообщили на радио.