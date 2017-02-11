Замглавы генштаба Украины внезапно скончался на рабочем месте

На Украине неожиданно скончался бывший командующий АТО, генерал-полковник Геннадий Воробьев. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

По его словам, «один из руководителей украинской армии» Геннадий Воробьев умер на своем рабочем месте.

«Он руководил на передовой в 2014-2016 годах. Президент выразил соболезнования родным и близким», - написал Цеголко