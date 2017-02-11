Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Замглавы генштаба Украины внезапно скончался на рабочем месте
На Украине неожиданно скончался бывший командующий АТО, генерал-полковник Геннадий Воробьев. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
По его словам, «один из руководителей украинской армии» Геннадий Воробьев умер на своем рабочем месте.
«Он руководил на передовой в 2014-2016 годах. Президент выразил соболезнования родным и близким», - написал Цеголко
Генерал-полковник Воробьев родился в 1961 году в Ахалкалаки (Грузия), в семье военнослужащих. Закончил Киевское военное училище, присягал СССР. Служил в группе советских войск в Германии. Командовал так называемой антитеррористической операцией(АТО) на Донбассе в 2014 году, занимал должность первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ, был главой Национального университета обороны.
Оставить комментарий