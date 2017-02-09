Главное сейчас
Главные события у вас в почте
МВФ отказался спасать Украину
Украинские власти не получат в феврале денежного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Вопрос о выделении одного миллиарда долларов Украине не стоит на повестке дня валютной организации. Об этом сообщается на сайте МВФ.
Как говорится в публикации, в перечне тем для обсуждения: консультации с властями Мальты и постпрограммный мониторинг экономики Португалии. 8 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа в стране пройдет в 2017 году. В МВФ настаивают на повышении пенсионного возраста на Украине. Также среди требований финансовой организации были требования принятия государственного бюджета на 2017 год и национализация ПриватБанка. В сентябре 2016 года в МВФ приняли решение о выделении украинским властям транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи на общую сумму в 17 миллиардов долларов. На настоящий момент Украина получила три транша.
Российские власти настаивали на приостановке финансовой помощи Киеву до погашения суверенного долга перед Россией в размере 3 миллиардов долларов. Кредит был выдан Москвой в декабре 2013 года, когда президентом Украины был Виктор Янукович. После государственного переворота украинские власти настаивают на том, что долг является коммерческим, а не государственным. Для предоставления помощи Украине МВФ в 2015 году был вынужден отменить запрет на финансовую поддержку странам, не выплатившим свои государственными долги.
Оставить комментарий