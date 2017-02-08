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Тимошенко: Гиви убил сам себя
Юлия Тимошенко призвала не обсуждать убийство Гиви (Михаила Толстых) на высшем уровне. По мнению лидера украинской партии «Батькивщина», устранение командира батальона «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) нельзя считать важным событием. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Я бы не обсуждала на таком высоком уровне такие события, потому что на самом деле такой человек убил сам себя в тот момент, когда он забрал жизнь первого украинца», — заявила Тимошенко.
Политик также отметила, что с убийством Гиви вооруженный конфликт на Донбассе не закончится. Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы, которые «испытывали страх» перед командиром батальона.
8 февраля Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, был взорван в своем рабочем кабинете на базе батальона «Сомали». Как заявили в прокуратуре ДНР, теракт совершила та же украинская диверсионно-разведывательная группа, что убила 16 октября 2016 года командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторола). По данным ведомства, таким образом украинская сторона пытается дестабилизировать ситуацию в самопровозглашенной республике.
Конфликта на востоке Украины начался в 2014 году, когда власти страны объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых акций протеста. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате вооруженного конфликта погибли порядка 10 тысяч человек.
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