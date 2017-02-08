Тимошенко: Гиви убил сам себя

«Я бы не обсуждала на таком высоком уровне такие события, потому что на самом деле такой человек убил сам себя в тот момент, когда он забрал жизнь первого украинца», — заявила Тимошенко.

Политик также отметила, что с убийством Гиви вооруженный конфликт на Донбассе не закончится. Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы, которые «испытывали страх» перед командиром батальона.

8 февраля Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, был взорван в своем рабочем кабинете на базе батальона «Сомали». Как заявили в прокуратуре ДНР, теракт совершила та же украинская диверсионно-разведывательная группа, что убила 16 октября 2016 года командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторола). По данным ведомства, таким образом украинская сторона пытается дестабилизировать ситуацию в самопровозглашенной республике.

Конфликта на востоке Украины начался в 2014 году, когда власти страны объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых акций протеста. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате вооруженного конфликта погибли порядка 10 тысяч человек.