Путин объяснил прыжки "украинской жабы" попыткой выбить деньги

Самая горячая точка в Европе сейчас — Украина. В ходе гражданской войны — обострение с большим количеством жертв. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке батальонов националистов ведут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донецка и Луганска.

Наступающие гордятся своим открытием в военной тактике, которое они сами называют "жабьими прыжками", — это когда бойцов выгоняют из насиженных окопов и блиндажей в атаку, чтобы продвинуться хоть чуть-чуть вперед, а потом еще прыжок. Но выходит, что закрепляться приходится уже в чистом поле.

Потери поэтому высокие. Стратегически такая тактика бесперспективна, но на словах наступление вроде идет, и жертв много, что в циничной шкале Порошенко хорошо, потому что отвечает его главным целям, — это деньги, расположение со стороны США и подавление оппозиции внутри страны.

Именно эти три причины обострения боевых действий на Украине и назвал президент Путин на пресс-конференции в ходе своего визита в Венгрию. Почему "жаба" начала прыгать сейчас?

"Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, которые лучше всего вышибать из Евросоюза , отдельных стран Европы, Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", — отметил глава российского государства.

"Вышибать деньги" — точное выражение Путина. Именно этим и занимается Порошенко. Поэтому-то чем больше мерзлых трупов его солдат, тем жалостливее он сам может себя представить, прося подаяние или еще раз в долг.

"Второе, как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию по поддержки одного из кандидатов. Более того, некоторые олигархи наверняка с одобрения политического руководства финансировали этого кандидата или эту кандидатку, если сказать более точно. Теперь им надо наладить отношения с действующей администрацией, и тоже через конфликт это всегда лучше, всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог", — уверен Путин.

Вмешательство Украины в сотрудничестве с американскими спецслужбами в избирательную кампанию США тянет на новый Watergate.

"Третья причина – внутриполитическая. На фоне явных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта задача тоже достигается легче на фоне возобновления какого-то конфликта", — отметил Владимир Путин.

Действительно, в условиях, когда киевской власти похвастать просто нечем, врать приходится все больше, мол, русские армия опять напала на нас, убивают!

Создание мира другой реальности в Киеве сегодня поставлено на поток. Недавно, например, утвердили эмблему и лозунг предстоящего на Украине конкурса "Евровидение". Это бусы с неповторяющимися шарами. И два слова: "Уважать разнообразие". Лицемерно на фоне свежего запрета на ввоз русских книг, агрессивного притеснения на Украине русского языка, стремления подавить несогласных с госпереворотом военной силой, вот на войну и тянет.

"Есть еще одно соображение. Думаю, что сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации "Минских соглашений" и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения. И этому тоже способствовало бы развитие конфликта. Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решение вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот, сосредоточат все свое внимание и усилия для того, чтобы исполнять "Минские соглашения", — заявил российский президент. "Здравомыслящих" в Киеве не очень-то и слышат.