В Крыму начнут издавать газету на украинском языке

В Крыму в ближайшее время появится первая газета на украинском языке, сообщил РИА Новости глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов

"Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте", — сказал Смирнов.

По его словам, газета будет выходить при поддержке крымского правительства. Договоренность на этот счет уже достигнута с "Украинской общиной Крыма".

"В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты", — подчеркнул собеседник агентства.