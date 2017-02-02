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Прыжок лягушки: ВСУ объяснили огромные потери в Донбассе
Украинские военнослужащие критикуют тактику министерства обороны Украины «прыжок лягушки» или «ползучего наступления» в Донбассе. По их словам, из-за нескольких сотен метров «никому не нужной пустой земли» вооруженные силы Украины (ВСУ) несут слишком большие потери. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинский портал «Страна.ua».
«Вроде у нас минские соглашения, но нам дают приказ атаковать. Ну ок, тогда поддержите атаку по всем правилам — артиллерией, танками, с воздуха. Вместо этого атакует только пехота. Ее бросают вперед как партизанско-диверсионные отряды, которые тут же несут потери», - заявил боец 72-й бригады ВСУ Юрий.
Как отмечается в публикации, тактика подразумевает захват так называемой серой зоны – территории, которая не находится ни под контролем ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), ни украинских войск. Благодаря «ползучему наступлению», отмечается в материале, украинские войска вышли к трассе Донецк-Горловка, после чего получили ответный удар со стороны ополченцев. Именно этот эпизод, как подчеркивается в публикации, стал причиной нынешнего витка эскалации конфликта в районе города Авдеевка. По словам бойца 72-й бригады ВСУ Андрея, многие солдаты перед наступлением начинают «болеть», другими словами «находят любые отмазки, лишь бы не выдвигаться под огонь из-за наполеоновских планов штабистов».
1 февраля стало известно о потере украинских войск убитыми и ранеными примерно 200 человек с момента обострения ситуации в Донбассе. Такую информацию озвучил глава ДНР Александр Захарченко. В районе города Авдеевка ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами ДНР идут пятые сутки. Бои идут по всей линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. 1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. С таким сообщением выступил замминистра обороны Украины Игорь Павловский. 31 января председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко опубликовали обращение к главам России, США и Германии. Они попросили Владимира Путина, Дональда Трампа и Ангелу Меркель оказать давление на украинского президента Петра Порошенко и убедить его прекратить обстреливать территорию Донбасса. С требованием к киевским властям «прекратить вооруженные провокации на территории Донбасса» обратилось министерство иностранных дел России. Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города. В Авдеевки с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения.
Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.
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