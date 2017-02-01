В Авдеевке установлен «режим тишины»

Зампредседателя военно-гражданской администрации Донецкой области Евгений Вилинский в Facebook сообщил о введении "режима тишины" в Авдеевке.

"Режим тишины" до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал он.

"Режим тишины" необходим для проведения работ по восстановлению электроснабжения.

Авдеевка в Донецкой области осталась без воды, электричества и тепла в связи с обострением ситуации в Донбассе. Власти Украины объявили там чрезвычайное положение. На фоне случившегося украинский президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и инициировал экстренный созыв контактной группы по Донбассу.

По словам главы ДНР Александр Захарченко, боевые действия проходят на линии фронта протяженностью в 50 километров.