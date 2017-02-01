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ДНР: украинская армия рискует оказаться в «авдеевском котле»
Украинские военнослужащие могут оказаться в окружении в районе города Авдеевка. Такое мнение выразил один из бойцов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Матюшин. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на Федеральное агентство новостей.
«В результате украинских действий наши войска вернули все позиции, которые были заняты нами ранее. Есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка — Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост», — заявил Матюшин.
Однако, по словам ополченца, позиции украинских войск в районе Авдеевки сильно укреплены, так как командование вооруженных сил Украины (ВСУ) стянуло туда «большое количество техники и артиллерии». Также Матюшин отметил, что украинские войска не прекращают обстреливать Макеевку, Донецк и Горловку.
1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. С таким сообщением выступил замминистра обороны Украины Игорь Павловский. Бои идут по всей линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. По информации руководителя ДНР Александра Захарченко, украинские войска несут тяжелые потери.
31 января председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко опубликовали обращение к главам России, США и Германии. Они попросили Владимира Путина, Дональда Трампа и Ангелу Меркель оказать давление на украинского президента Петра Порошенко и убедить его прекратить обстреливать территорию Донбасса. С требованием к киевским властям «прекратить вооруженные провокации на территории Донбасса» обратилось министерство иностранных дел России.
Бои в районе Авдеевки, которые не прекращаются четвертые сутки, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города. В Авдеевки с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения.
Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.
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