ДНР: украинская армия рискует оказаться в «авдеевском котле»

Украинские военнослужащие могут оказаться в окружении в районе города Авдеевка. Такое мнение выразил один из бойцов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Матюшин. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на Федеральное агентство новостей

«В результате украинских действий наши войска вернули все позиции, которые были заняты нами ранее. Есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка — Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост», — заявил Матюшин.

Однако, по словам ополченца, позиции украинских войск в районе Авдеевки сильно укреплены, так как командование вооруженных сил Украины (ВСУ) стянуло туда «большое количество техники и артиллерии». Также Матюшин отметил, что украинские войска не прекращают обстреливать Макеевку, Донецк и Горловку.

1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. С таким сообщением выступил замминистра обороны Украины Игорь Павловский . Бои идут по всей линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. По информации руководителя ДНР Александра Захарченко, украинские войска несут тяжелые потери.

Бои в районе Авдеевки, которые не прекращаются четвертые сутки, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города. В Авдеевки с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.