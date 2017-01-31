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Газета.Ru

В Донецке началась эвакуация жителей

В Донецке началась эвакуация жителей
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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Донецкой народной республики начали эвакуировать жителей северной части Донецка, желающих переждать обстрелы в безопасном месте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.
"Мы начали эвакуацию жителей северных районов Донецка. По просьбам местного населения, желающего выехать из зоны обстрелов, сотрудниками МЧС производится спасательная операция", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрелы со стороны позиции ВСУ продолжаются.
В оперативном командовании ДНР сообщили, что в результате обострения ситуации в регионе в понедельник убиты более 10 и ранены более 15 украинских военных при попытке атаковать позиции ополченцев.
В мире Донецк
МЧС
Эдуард Басурин
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