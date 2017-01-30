Украинский политик призвал разделить Россию на части

«Сегодня который раз говорим: главный враг Украины – это Москва. Пока Москва не распадется, Украине покоя не будет», - заявил Тягнибок.

Он отметил, что придется приложить для этого максимум усилий.

Врагом номер два Тягнибок назвал украинские власти, которые постоянно тормозят развитие событий и "пренебрегают кровью героев", отдающих жизнь за свою землю.

Командир Легиона свободы Олег Куницын в свою очередь заявил, что именно украинский народ станет "могильщиком российской империи".

В эти выходные националисты провели по всей Украине факельные шествия, приуроченные ко дню памяти «Героев Крут».