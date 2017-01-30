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Украинский политик призвал разделить Россию на части
Украинский националист, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал разбить Россию на множество государств, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «112 Украина».
«Сегодня который раз говорим: главный враг Украины – это Москва. Пока Москва не распадется, Украине покоя не будет», - заявил Тягнибок.
Он отметил, что придется приложить для этого максимум усилий.
Врагом номер два Тягнибок назвал украинские власти, которые постоянно тормозят развитие событий и "пренебрегают кровью героев", отдающих жизнь за свою землю.
Командир Легиона свободы Олег Куницын в свою очередь заявил, что именно украинский народ станет "могильщиком российской империи".
В эти выходные националисты провели по всей Украине факельные шествия, приуроченные ко дню памяти «Героев Крут».
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