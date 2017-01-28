Поклонская назвала Украину временно оккупированной территорией

Депутат Госдумы , бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на решение суда в Киеве разрешить Генпрокуратуре Украины начать специальное расследование в отношении нее. Заявление парламентария опубликовано в Facebook.

По мнению Поклонской, расследование ведется исключительно по политическим мотивам, поскольку она не поддержала государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году. «Политические мотивы в данном деле подтверждают и многочисленные доклады международных организаций», — заметила депутат.

Решение суда она сочла абсурдным, а также пожаловалась, что украинские власти не писали ей никаких писем и не пытались побеседовать с ней. «И еще одно уточнение: на временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они — в Киеве, а не я», — подытожила парламентарий.

Генпрокуратура Украины 25 января через суд добилась предоставления полномочий для начала досудебного расследования в отношении Поклонской, сообщало РИА Новости. Решение мотивировано тем, что она не явилась на допрос к следователю в Киев. Бывший крымский прокурор подозревается в государственной измене.