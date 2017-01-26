Власти Крыма ответили на план Киева реинтегрировать полуостров

Планы украинских властей по реинтеграции Крыма демонстрируют «банкротство политической позиции». С таким мнение выступил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Просто попытка опять привлечь внимание к претензиям Украины на позицию в отношении того, что уже окончательно утрачено в связи с волеизъявлением крымского народа», — заявил Мурадов.

Кроме того, политик добавил, что смысл в таких попытках отсутствует. По мнению Мурадова, подобные заявления лишь «вызывают смех и раздражение в международном сообществе». Как отметил вице-премьер правительства Крыма, в Польше с таким же неблагоразумием могут разрабатывать проекты по реинтеграции Галичины – исторической области, которая соответствует современным Ивано-Франковской, Львовской и части Тернопольской областей Украины. Область входила в состав королевства Польского, а с 1921 по 1939 года - в состав Польской республики.

26 января украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал о планах киевских властей разработать документ по реинтеграции Крыма. Подобный проект в январе был принят правительством Украины в отношении неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.