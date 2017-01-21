Хуг попал под обстрел в Донбассе

Высокопоставленный чиновник миссии ОБСЕ попал под массированный обстрел со стороны украинских силовиков. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг приехал сегодня на донецкую фильтровальную станцию и угодил под автоматный и минометный огонь украинских военных.

«Украинские силовики произвели обстрел из стрелкового оружия района донецкой фильтровальной станции, а до этого было несколько обстрелов из минометов калибром 82 миллиметра. Как раз в этот момент донецкую фильтровальную станцию посещал Александр Хуг», — заявил представитель ДНР.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.