Лукашенко: нам чужие мигранты не нужны

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о недопустимости превращения страны в «отстойник» для нелегальных мигрантов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на БелТА.

"В средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо "свядомыя" кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в "отстойник", - сказал глава государства. - Хочу предупредить, что никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны".

Так Лукашенко прокомментировал тему создания в Белоруссии центров временного содержания мигрантов. Ранее в немецких СМИ появилась информация, что ЕС выделит Белоруссии €7 млн на строительство лагерей для мигрантов. При этом речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.