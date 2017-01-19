Отказ «Нафтогаза»: Украину предупредили о раздувании госдолга

Эксперт напомнил, что через два года истекает срок действия газового контракта между Россией и Украиной. Это соглашение вызвало множество взаимных претензий. Так, в «Газпроме» считают, что «Нафтогаз» нарушил принцип «бери или плати», не выкупив необходимые объемы топлива. Украинская компания , в свою очередь, жалуется на завышенную стоимость газа.

По словам Пасечника, объем требований компаний друг к другу составляет почти 70 миллиардов долларов. Эксперт считает, что новое требование «Газпрома» о выплате «Нафтогазом» 5,3 миллиарда долларов было необходимо компании для улучшения «судебного сальдо». Представитель фонда отметил, что даже при решении суда в пользу «Газпрома», это не будет означать немедленной выплаты «Нафтогазом» долгов. По его мнению, ответчиком после этого станет украинское государство, на которое перейдут все долги.

Накануне, 18 января, в украинском «Нафтогазе» заявили, что не будут до решения суда оплачивать счет «Газпрома» на 5,3 миллиарда долларов. Речь идет о счете за топливо, невыбранное «Нафтогазом» во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию «бери или плати». Украинская компания хочет дождаться решения суда по этому поводу. Пункт «бери или плати» подразумевает оплату минимального объема газа вне зависимости от того, какой объем был закуплен заказчиком.

«Газпром» и «Нафтогаз» спорят в Стокгольмском арбитраже с лета 2014 года. В центре процесса находятся контракты на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию Украины, заключенные в 2009 году.

Претензии «Газпрома» заключаются в штрафах за недобор газа по правилу «бери или плати». «Нафтогаз», в свою очередь, требует от российской компании изменения цены, возмещения переплат и отмены запрета на перепродажу газа.