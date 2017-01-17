Киев потребовал от Москвы компенсацию за MH17

«Я хочу четко подчеркнуть, в чем мы обвиняем Россию. Мы считаем, что при поддержке РФ были совершены такие акты терроризма: сбивание самолета «Малайзийских авиалиний», обстрелы жилых районов Мариуполя, когда убили 30 человек, обстрелы жилых районов Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса в Волновахе, взрыв во время Марша единства в Харькове», — заявил Климкин.

По словам министра, власти Украины требуют от Москвы немедленно «прекратить поставки оружия и любых средств помощи» вооруженным формированиям. Также, по словам Климкина, Киев также ожидает возвращения «Украине контроля над участком украино-российской границы». Климкин обратился к международному сообществу с просьбой признать нарушения со стороны России. В Москве на обращение Киева в Гаагский суд заявили, что украинские власти преследуют «сиюминутные политические интересы».

16 января стало известно, что Украина подает иск против России в суд ООН в Гааге. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко . Киевские власти подали иск в связи с нарушением конвенции о противодействии финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlinews, следовавший рейсом MH17, был сбит над территорией Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Лайнер следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Москва и Киев взаимно обвиняют друг друга в атаке на самолет. Официальное расследование, которым занимаются Нидерланды, до сих пор не окончено.