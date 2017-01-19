Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Польша направила МИД Украины ноту в связи с запретом на въезд мэру Перемышля
В министерство иностранных дел Украины поступила нота от посольства Польши в Киеве с требованием разъяснить запрет въезда на территорию страны мэру польского города Перемышля Роберту Хоме. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на польское издание Interia.
«Сейчас мы ожидаем официального ответа украинской стороны МИД и используем все имеющиеся инструменты для того, чтобы прояснить ситуацию», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Польши.
Въезд на Украину польскому политику запретили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что соответствующий запрет был выдан еще летом 2016 года «в интересах безопасности государства». В связи с чем был выдан запрет, не уточняется.
Оставить комментарий