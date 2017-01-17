Захарченко считает, что ДНР и ЛНР не готовы к объединению

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не готовы к объединению, заявил во вторник глава ДНР Александр Захарченко

Делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова. Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады. Она состоялась 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова

"Мы с Игорем (глава ЛНР Плотницкий – ред.) оба подписанты минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы", — сказал Захарченко на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

При этом он напомнил, что после проведенных в мае 2014 года референдумов, республики фактически объединились в конфедерацию под названием Новороссия.