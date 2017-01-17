Порошенко: безвизовый режим с ЕС нужен для возвращения Крыма

Безвизовый режим с ЕС поможет Киеву вернуть Крым, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами иностранных государств. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт президента Украины.

«Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с ЕС уже давно стали неотъемлемыми элементами стратегии по возвращению Донбасса и Крыма», — сказал Порошенко.

Украинский президент также призвал сохранить санкции против России "до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Еврокомиссия 18 декабря прошлого года рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность упрощения визового режима с Грузией и Украиной. Либерализация визового режима ЕС с Украиной, в частности, предусматривает право граждан Украины осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.