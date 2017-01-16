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Депутат: главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым
В Крым с визитом прибыли главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Посещение полуострова приурочено к празднованию 363-летия Переяславской рады. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславской рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане переживают за всё происходящее в Донбассе», — заявил заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.
Кроме того, в составе народных советов ЛНР и ДНР приехали Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко. Как говорится в публикации, визит продлится до 20 января. В рамках визита пройдут торжественный митинг в Симферополе, форум «С Россией навеки» и совместная пресс-конференция.
«На форуме мы сделаем ряд политических заявлений, где Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением «Мир Луганщине», — заявил Козенко.
Переяславская Рада состоялась 18 января 1654 года. На ней запорожские казаки под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого приняли решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.
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