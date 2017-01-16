Депутат: главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым

«Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславской рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане переживают за всё происходящее в Донбассе», — заявил заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко

Кроме того, в составе народных советов ЛНР и ДНР приехали Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко. Как говорится в публикации, визит продлится до 20 января. В рамках визита пройдут торжественный митинг в Симферополе, форум «С Россией навеки» и совместная пресс-конференция.

«На форуме мы сделаем ряд политических заявлений, где Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением «Мир Луганщине», — заявил Козенко.