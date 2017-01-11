Украинцы «исчезают» со скоростью 80 человек в час

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина каждый час теряет 80 своих граждан. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Политнавигатор»

Такие данные, по словам Бортника, приводит ООН . «Ключевым трендом года станет депопуляция украинцев. <…> В прошлом году более миллиона украинцев покинуло страну», - заявил он.

Политолог отметил, что эта тенденция уже не столько связана с конфликтом в Донбассе, сколько с эмиграцией молодежи, а также мелких и средних бизнесменов. Бортник пояснил, что этот «продуктивный класс создает добавленную стоимость в экономиках Венгрии, Польши и других стран».

«Этот тренд усилится и, скорее всего, в следующем году мы потеряем еще больше, чем один миллион населения», - заключил он.

В конце декабря Национальный банк Польши опубликовал исследование, согласно которому за последние два года в стране в два раза выросло число трудовых мигрантов из Украины. К переезду украинцев подтолкнуло ухудшение экономической ситуации и конфликт в Донбассе. В России сейчас находятся около 2,5 миллиона украинских граждан, из них более миллиона — выходцы из юго-восточных областей страны.