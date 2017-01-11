Число самоубийств военных в Донбассе шокировало СМИ

Журналист Алексей Братущак на своей странице в Facebook обнародовал официальные данные Минобороны Украины о небоевых потерях украинской армии в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Исходя из данных, опубликованных Братущаком, в зоне украинской спецоперации в Донбассе не в боях погибли 256 человек, а жертвами боевых действий стали 211 военнослужащих. «Шокируют цифры по количеству самоубийств - 63, по умершим вследствие болезней - 58», - отметил журналист.

Братащук заявил, что готовит запрос в военную прокуратуру, чтобы выяснить, «сколько виновных в небоевых потерях было установлено».