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Число самоубийств военных в Донбассе шокировало СМИ
Журналист Алексей Братущак на своей странице в Facebook обнародовал официальные данные Минобороны Украины о небоевых потерях украинской армии в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Исходя из данных, опубликованных Братущаком, в зоне украинской спецоперации в Донбассе не в боях погибли 256 человек, а жертвами боевых действий стали 211 военнослужащих. «Шокируют цифры по количеству самоубийств - 63, по умершим вследствие болезней - 58», - отметил журналист.
Братащук заявил, что готовит запрос в военную прокуратуру, чтобы выяснить, «сколько виновных в небоевых потерях было установлено».
В июне 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери в армии страны составляют более одной тысячи человек. По его словам, потери вызваны, в частности, алкоголем и неуставными отношениями. Замглавы штаба Народной милиции ЛНР Игорь Ященко также говорил, что в украинской армии растут небоевые потери, которые замалчивает командование вооруженных сил. Среди причин таких смертей Ященко назвал неосторожное обращение с оружием, применение командованием силы к подчиненным, внутренние конфликты и самоубийства.
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