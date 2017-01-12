Саакашвили обвинил Порошенко во вранье и коррупции

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», видео выступления доступно на YouTube.

«Власть барыг банально торгует должностями. Президент нагло лжет. Он говорит о деньгах, которые ему в карман должны были поступить из одесской таможни. Во время моего руководства [областью] они ему не поступали», — заявил Саакашвили.

На своей странице в Facebook он добавил, что считает нового губернатора Одесской области Максима Степанова «очередным барыгой». «Порошенко сегодня открыто поддержал двух местных бандитов: сепаратиста [мэра Одессы Геннадия] Труханова, укравшего бюджет Одессы и [председателя облсовета Анатолия] Урбанского, раздерибанившего областной бюджет, в их присутствии говорил о моей "коррумпированности". Что может быть более цинично!?» — возмутился бывший президент Грузии.

Ранее 12 января Порошенко назначил новым губернатором Одесской области Максима Степанова. «Это человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять», — сказал украинский лидер.

Предыдущий губернатор Михаил Саакашвили объявил об уходе в отставку в ноябре. По его словам, сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей Украине продолжают господствовать коррупционеры, которые «капитализируют кровь солдат, жертв Майдана, которые предали идею украинской революции». Порошенко не только утвердил увольнение, но и освободил бывшего президента Грузии от должности своего советника.