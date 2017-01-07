Савченко опубликует списки пленных украинских силовиков
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Рамблер/новости

Савченко опубликует списки пленных украинских силовиков

Савченко опубликует списки пленных украинских силовиков
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что скоро опубликует списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков.«Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной…я опубликую в ближайшее время», — написала Савченко на своей странице в Facebook, передают Рамблер/новости.
В конце декабря прошлого года Савченко встречалась с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в Донбассе. После этой встречи главы ЛНР и ДНР в качестве жеста доброй воли, как говорилось в их заявлении, приняли решение без каких-либо условий передать Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, «в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан».
После этой встречи Савченко была допрошена Службой безопасности Украины.
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