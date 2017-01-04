Лидеры Молдавии и Приднестровья встретились впервые за восемь лет
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Лидеры Молдавии и Приднестровья встретились впервые за восемь лет

Лидеры Молдавии и Приднестровья встретились впервые за восемь лет
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Президент Молдавии Игорь Додон и лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский провели первую официальную встречу за восемь лет, сообщает пресс-служба главы Приднестровья.
Саммит состоялся в городе Бендеры в ПМР. Выступая на нем, Додон отметил, что накопилось много вопросов, требующих решения.
В свою очередь, Красносельский назвал встречу с молдавским президентом «ознакомительной». По его словам, она должна обозначить конкретные вопросы «для их дальнейшего решения по существу».
Додон пообещал приложить все усилия для «решения приднестровской проблемы в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра». Он намерен представить план, в котором «проигравших не будет».
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