Лидеры Молдавии и Приднестровья встретились впервые за восемь лет

Президент Молдавии Игорь Додон и лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский провели первую официальную встречу за восемь лет, сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

Саммит состоялся в городе Бендеры в ПМР. Выступая на нем, Додон отметил, что накопилось много вопросов, требующих решения.

В свою очередь, Красносельский назвал встречу с молдавским президентом «ознакомительной». По его словам, она должна обозначить конкретные вопросы «для их дальнейшего решения по существу».

Додон пообещал приложить все усилия для «решения приднестровской проблемы в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра». Он намерен представить план, в котором «проигравших не будет».