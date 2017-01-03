Украинцам запретили платить наличными больше 50 тысяч гривен

Национальный банк Украины (НБУ) запретил совершать за наличный расчет покупки дороже 50 тысяч гривен (около 1,8 тысячи долларов). Запрет вступит в силу 4 января. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

НБУ объясняет снижение планки наличных расчетов необходимостью развития безналичных расчетов.

Ранее максимальная сумма расчета наличными по договорам купли-продажи между физическими лицами, а также по расчетам между физическими и юридическими лицами составляла 150 тысяч гривен.

Отмечается, что ограничение не затронет спектр ежедневных покупок граждан, так как касается только крупных приобретений, вроде драгоценностей или транспортных средств. НБУ ссылается на опыт европейских стран — Испании, Италии, Франции, Греции, — которое также установили предельные суммы наличных расчетов.