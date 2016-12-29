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Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры пройдет в Киеве
Сторонники украинских националистических движений проведут 1 января факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».
Как говорится в публикации, шествие пройдет по Владимирскому бульвару, улице Шевченко и Крещатику, а завершится на майдане Незалежности. Это будет четвертое подобное мероприятие националистов.
Шествия в честь дня рождения Бандеры проводились в 2014, в 2015 и в 2016 годах. Степан Бандера – один из идеологов и теоретиков украинского национализма. Политический деятель родился 1 января 1909 года. Во время Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов, воевавшуюпротив Красной армии. Бандера был убит сотрудником КГБ Богданом Сташинским 15 октября 1959 года в Мюнхене.
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