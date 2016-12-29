Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры пройдет в Киеве

Сторонники украинских националистических движений проведут 1 января факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «112 Украина»

Как говорится в публикации, шествие пройдет по Владимирскому бульвару, улице Шевченко и Крещатику, а завершится на майдане Незалежности. Это будет четвертое подобное мероприятие националистов.