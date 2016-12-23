Украина планирует стать экспортером газа с 2021 года

Украина намерена с 2021 года начать экспортировать газ, заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик

Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что Украина за пять лет планирует нарастить собственную добычу газа на 7 миллиардов кубометров, что позволит Киеву отказаться от импорта газа и добиться энергонезависимости.

"Украина активно работает над уменьшением зависимости от импорта газа… В 2020 году за счет дополнительной добычи газа Украина не будет зависеть от импорта газа, а начиная с 2021 года станет его экспортером", — сказал Насалик, выступая в парламенте в пятницу.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года, но продолжает закупать транзитный газ в ЕС . Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале.