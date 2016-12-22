Захарова об исключении Савченко из ПАСЕ: вот это фокус

«Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили», — написала Захарова.

Также представитель российского ведомства заявила, что «ПАСЕ безмолвствует», что, по ее мнению, может быть вызвано «растерянностью от киевской демократии» или тем, что «не были перечислены деньги на постановочные акции». Савченко была исключена из ПАСЕ постановлением парламента Украины. За проект проголосовали 237 народных депутатов. 15 декабря Савченко была исключена из рядов фракции «Батькивщина». В партии отметили, что не станут лишать Савченко депутатского мандата, так как «люди отдали за нее свои голоса» на выборах.