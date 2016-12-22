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Захарова об исключении Савченко из ПАСЕ: вот это фокус
Мария Захарова назвала исключение депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) "фокусом", так как включение депутата в украинскую делегацию европейской организации было изначально "нелегитимным". Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт представителя МИД РФ в Facebook.
«Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили», — написала Захарова.
Также представитель российского ведомства заявила, что «ПАСЕ безмолвствует», что, по ее мнению, может быть вызвано «растерянностью от киевской демократии» или тем, что «не были перечислены деньги на постановочные акции». Савченко была исключена из ПАСЕ постановлением парламента Украины. За проект проголосовали 237 народных депутатов. 15 декабря Савченко была исключена из рядов фракции «Батькивщина». В партии отметили, что не станут лишать Савченко депутатского мандата, так как «люди отдали за нее свои голоса» на выборах.
Савченко была приговорена в России в марте 2016 года к 22 годам тюремного заключения. Суд признал ее виновной в убийстве российских журналистов в Донбассе летом 2014 года. Однако Савченко была помилована указом президента России Владимира Путина, после чего вернулась на Украину.
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