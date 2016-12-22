Киевский суд постановил обыскать Путина

Печерский суд Киева разрешил украинской Генпрокуратуре обыскать администрацию президента России Владимира Путина в Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинскую газету «Вести»

Ранее следователь Генпрокуратуры по особо важным делам попросил у суда доступ с последующим изъятием к вещам и документам, которые находятся во владении администрации президента РФ на московской улице Ильинка в доме номер 23.

По словам следователя, 1 марта 2014 гражданин Украины, «самоустранившись 21 января 2014-го неконституционным способом от полномочий президента <…> пребывая в неустановленном месте РФ, обратился с письменным заявлением к президенту РФ, с просьбой использовать вооруженные силы этой страны на территории Украины».

Сотрудник Генпрокуратуры заявил, что факт обращения экс-президента Украины Виктора Януковича к Путину был озвучен представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совбеза международной организации. Следователь хочет получить оригинал обращения Януковича, чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после массовых протестных акций, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились сменой власти в стране. Против Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Также он объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.