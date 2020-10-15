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В Армении раскрыли «давнюю мечту» Турции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
В Армении раскрыли «давнюю мечту» Турции
Фото: Reuters
Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия, которые проводит Азербайджан в Карабахе, спланировала Турция.

«Нужно четко осознать, что эта война планировалась в Турции, она преследует турецкие интересы по реализации идей неоосманизма», — цитирует РИА «Новости» Арутюняна.

Турция намерена усилить свою роль в регионе, «поглотить» Азербайджан и трансформировать формулу «одна нация — два государства» в тезис «одна нация — одно государство».
Арутюнян отметил, что «турецко-азербайджанскому альянсу вместе с международными террористами» не удалось воплотить задачи первого дня боевых действий. «Они намеревались прорвать линию обороны с северного и южного направлений. На юге отрезать Карабах от иранской границы и дойти до армянского города Мегри, а на севере выйти к Степанакерту, Кельбаджару, перекрыть лачинский коридор и взять Арцах в блокаду. Эту задачу им выполнить не удалось и не удается», — сказал советник премьера Армении.
Попытка отрезать Карабах от границы с Ираном и выйти к Мегри нужны Турции для того, чтобы создать сухопутную границу с Азербайджаном через Нахичевань, уточнил он.

«Это давняя турецкая мечта», — сказал Арутюнян.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.
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Комментарии 1
Кавказ , Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Война, Карабах , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Турция
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