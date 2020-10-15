В Армении раскрыли «давнюю мечту» Турции 

Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия, которые проводит Азербайджан в Карабахе, спланировала Турция

«Нужно четко осознать, что эта война планировалась в Турции, она преследует турецкие интересы по реализации идей неоосманизма», — цитирует РИА «Новости» Арутюняна.

Турция намерена усилить свою роль в регионе, «поглотить» Азербайджан и трансформировать формулу «одна нация — два государства» в тезис «одна нация — одно государство».

Арутюнян отметил, что «турецко-азербайджанскому альянсу вместе с международными террористами» не удалось воплотить задачи первого дня боевых действий. «Они намеревались прорвать линию обороны с северного и южного направлений. На юге отрезать Карабах от иранской границы и дойти до армянского города Мегри, а на севере выйти к Степанакерту, Кельбаджару, перекрыть лачинский коридор и взять Арцах в блокаду. Эту задачу им выполнить не удалось и не удается», — сказал советник премьера Армении.

Попытка отрезать Карабах от границы с Ираном и выйти к Мегри нужны Турции для того, чтобы создать сухопутную границу с Азербайджаном через Нахичевань, уточнил он.

«Это давняя турецкая мечта», — сказал Арутюнян.