Нападение на Саакашвили назвали инсценировкой

Саакашвили окружили поклонницы по пути в кинотеатр, а в этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов по голове. Позже политик опубликовал в соцсетях новостной сюжет, куда попали кадры с потасовкой. Саакашвили поблагодарил греческую полицию за «высокопрофессиональную, быструю и адекватную реакцию».