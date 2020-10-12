Нападение на Саакашвили назвали инсценировкой

Руководитель грузинского Института стратегии и управления заявил НСН. что произошедшее с политиком в Афинах не похоже на настоящее нападение, которого Саакашвили
очень боится.
Нападение на экс-президента Грузии
Михаила Саакашвили произошло в Афинах. В греческую столицу он приехал, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами.
Саакашвили окружили поклонницы по пути в кинотеатр, а в этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов по голове. Позже политик опубликовал в соцсетях новостной сюжет, куда попали кадры с потасовкой. Саакашвили поблагодарил греческую полицию за «высокопрофессиональную, быструю и адекватную реакцию».
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе
в беседе с НСН не исключил, что нападение вполне могло быть инсценировкой.
«Я знаю его лично уже очень много лет, когда ему было всего 24 годика. Насилие – это его почерк. Начиная с "Революции роз", он планировал акты насилия, обязательно это должно было попасть на телевидение. Для него важна была "картинка на экране" – это его слова. И сейчас я не исключаю, что это была постановка. Он должен выглядеть сильным, ничего не боящимся. И, во-вторых, у Саакашвили там много недоброжелателей, что может на него кто-то и напал. Но это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось», - предположил собеседник НСН.
В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы. Саакашвили назван кандидатом в премьер-министры страны от оппозиционного объединения «Сила в единстве». При этом он лишен грузинского гражданства, потому что занимал пост губернатора Одесской области Украины. Также на родине против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел.
«Популярность Саакашвили в Грузии резко упала, но 12-14% от всего электората - это его преданные сторонники. Они были привилегированной кастой, купались в роскоши. Их немного, но вопрос в том, что они всегда идут на выборы. В Грузии только личные рейтинги имеют значение, партии не пользуются никакой популярностью, доверием. Саакашвили выделяется из числа оппозиции в этом аспекте», - рассказал Мамрадзе.
Ранее на Саакашвили пытались напасть в киевском ресторане. Политику угрожал неизвестный с заточкой.