Храм в Карабахе подвергся повторному обстрелу 

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По собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли еще один удар, пострадали российские журналисты.

Удар нанесли по тому же месту, куда наносился удар ранее, сообщает «Sputnik Армения ».

Есть пострадавшие, в их числе — российские журналисты.

Ранее Армения сообщила, что азербайджанские войска нанесли удар по главному храму карабахского города Шуши — Казанчецоц.

Армянский собор Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века.

Также сообщалось, что по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту был нанесен ракетный удар с беспилотного летательного аппарата.

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.