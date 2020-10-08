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Храм в Карабахе подвергся повторному обстрелу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Храм в Карабахе подвергся повторному обстрелу
Фото: РИА Новости
По собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли еще один удар, пострадали российские журналисты.
Удар нанесли по тому же месту, куда наносился удар ранее, сообщает «Sputnik Армения».
Есть пострадавшие, в их числе — российские журналисты.
Ранее Армения сообщила, что азербайджанские войска нанесли удар по главному храму карабахского города Шуши — Казанчецоц.
Армянский собор Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века.
Также сообщалось, что по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту был нанесен ракетный удар с беспилотного летательного аппарата.
Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.
Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
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Кавказ , Армия , В мире , Конфликты , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Министерство обороны , ИА Sputnik , Армения
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